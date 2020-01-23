İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin 2 hücre evine düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Yusuf Bekmezci ile örgütün bir dönem sözde "Karşıyaka eyalet imamı" olan Akif Sarı'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, geniş güvenlik önlemi altında İzmir Adliyesine götürüldü.

Bu arada Bekmezci ile aynı evde yakalanan ve önceki gün adliyeye sevk edilen örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden Mehmet Fatih Arslan, tutuklandı.

Mehmet Fatih Arslan'ın, Bekmezci'ye korumalık ve bakıcılık yaptığı belirtilmişti.

Bekmezci'nin polise verdiği ifadede ise yurt dışına ticari amaçlı gittiğini, terör örgütü FETÖ ile bağlantısının bulunmadığını, ne ameliyatı olduğunu bilmediğini (3 ay önce kalça ameliyatı olmuştu), sosyal medyada yer alan görüntülerinin de kendisine ait olmadığını söylediği öğrenildi.

OPERASYONUN GEÇMİŞİ

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, 20 Ocak'ta Çiğli ilçesindeki bir lüks siteye yaptıkları operasyonda, örgütte sözde "kadim abi, irşatçı" olarak nitelendirilen FETÖ firarisi Yusuf Bekmezci ile ona bakıcılık ve korumalık yapan sözde örgüt yöneticisi Mehmet Fatih Arslan'ı gözaltına almıştı.

İzmir polisi, aynı operasyonda örgütün bir dönem sözde "Karşıyaka eyalet imamı" olan Akif Sarı'yı da bir başka hücre evinde yakalamıştı.

Şüphelilerin ikamet ve araçlarında, örgüt mensuplarına verilmek üzere ayrı zarflara konulmuş 41 bin 466 dolar ile 66 bin 625 lira ve önemli örgütsel dokümanlar ele geçirilmişti.





EVİNDE 11 AYRI TELEFON BULUNDU

Derinleştirilen soruşturma kapsamında Yusuf Bekmezci'nin, FETÖ'nün sözde yöneticilerinden olduğu ve geçmiş yıllarda 22 kez ABD'ye gidip örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e çeşitli bilgi ve belgeler götürüp, Pensilvanya'dan aldığı bilgileri de Türkiye'ye getirdiği ortaya çıktı. Örgüte üye olmak suçundan geçen yıl Mayıs ayında tutuklanan Sinop eski Emniyet Müdürü Şeref Aytekin'in de kayınpederi olan Bekmezci'nin evinde yapılan aramalarda 11 cep telefonu ele geçirildi. Telefonlar, incelenmek üzere Siber Suçlarla Mücadele ekiplerine teslim edildi. FETÖ şüphelisinin yaklaşık 3 ay önce de kalça ameliyatı olduğu belirtildi.