2020 yılında milyonların gözü EYT, sözleşmeli personel kadro, taşeron, af, nafaka, 3600 ek gösterge yasasında olacak. Bu bağlamda bu maddelerle ilgili her gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Son olarak af yasası hakkında yeni gelişme yaşandı. Mahkumlar için infaz düzenlemesi detayları belli oldu. Mahkumlara af olarak bilinen infaz düzenlemesinin ardından 3600 ek gösterge zammı, süresiz nafaka düzenlemesi ve taşeron meselelerinin gündeme gelmesi bekleniyor. Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili ise üzen bir haber geldi. Meclis gündeminde EYT düzenlemesi bu sene olmayacak. İşte yasalar ve en son gelişmeler haberler takvim.com.tr'de

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