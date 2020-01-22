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  • Son Güncelleme: 23.01.2020 09:18

, sözleşmeli personel kadro, taşeron, af, nafaka, 3600 ek gösterge yasası çıktı mı? 23 Ocak Meclis'e geldi mi?

23 Ocak Af, nafaka, , taşeron işçi, 3600 ek gösterge ve kıdem tazminatı açıklamaları arama motorlarında sürekli olarak aratılıyor. Af yasasının hangi tarihte çıkacağı henüz belli değil. Kulislerde dolaşan bilgiye göre, infaz indirimini içeren düzenlemenin 2020 Ocak ayında yani bu ay içinde Meclis'e geleceği konuşuluyor. Resmi olarak tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak. Mahkumlara af olarak bilinen infaz düzenlemesinin detayları belli oldu. Peki hangi suçlara af gelecek? Hangi suçlar infaz düzenlemesi kapsamı dışında bırakıldı? Af düzenlemesi sonrası sırada ek gösterge, nafaka, taşeron düzenlemeleri var. Ancak emeklilikte yaşa takılanlar hala gündemde yok.

22 Ocak EYT, sözleşmeli personel kadro, taşeron, af, nafaka yasası son durum

2020 yılında milyonların gözü EYT, sözleşmeli personel kadro, taşeron, af, nafaka, 3600 ek gösterge yasasında olacak. Bu bağlamda bu maddelerle ilgili her gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Son olarak af yasası hakkında yeni gelişme yaşandı. Mahkumlar için infaz düzenlemesi detayları belli oldu. Mahkumlara af olarak bilinen infaz düzenlemesinin ardından 3600 ek gösterge zammı, süresiz nafaka düzenlemesi ve taşeron meselelerinin gündeme gelmesi bekleniyor. Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili ise üzen bir haber geldi. Meclis gündeminde EYT düzenlemesi bu sene olmayacak. İşte yasalar ve en son gelişmeler haberler takvim.com.tr'de

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HaberlerGüncel HaberleriEYT, sözleşmeli personel kadro, taşeron, af, nafaka, 3600 ek gösterge yasası çıktı mı? 23 Ocak Meclis'e geldi mi?
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