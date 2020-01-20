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  • Son Güncelleme: 20.01.2020 18:00

Son dakika: İşte 'nün kritik isimleri ve 'nın yakalanma anı

Son dakika haberi... 'nün sözde üst düzey yöneticisi ile sözde "Karşıyaka eyalet imamı" , İzmir'de saklandıkları evde yakalandı. FETÖ'nün iki kritik isminin yakalanma görüntüleri ortaya çıktı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama emri olan ve örgüt yapılanmasında "il-bölge-ülke imamları"nın üstünde konumlandırılan, örgütte "kadim abi, irşatçı" gibi sıfatlarla nitelendirilen , İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve istihbarat birimlerinin iki hücre evine düzenlediği operasyonda yakalandı.

Bekmezci ile yakalama emriyle aranan, örgütte bir dönem sözde "Karşıyaka eyalet imamlığı" yapan da gözaltına alındı.

Operasyonda örgüt mensuplarına verilmek üzere ayrı zarflara konulmuş 41 bin 466 dolar ile 66 bin 625 liralık banknot ve önemli örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Terör örgütü elebaşı ile birebir görüşebilen en yakın isimlerden Bekmezci'nin, örgüt içi anlaşmazlıklarda sözü ve talimatlarına itimat edilen üst düzey isimler arasında yer aldığı ve mayıs ayında örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklanan eski Emniyet Müdürü Şeref Aytekin'in kayınpederi olduğu öğrenildi.

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