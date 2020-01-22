FETÖ'cü Yusuf Bekmezci'nin 22 kez ABD'ye gittiği belirlendi

polisin düzenlediği operasyonla saklandığı evde yakalanan, FETÖ'cüörgüt lideri Fetullah Gülen'le görüşmediğini söyledi. Örgütte "Kadim abi" olarak tanınan Bekmezci'nin 22 kez ABD'ye gittiği belirlendi. İfadesinde. ABD'ye de iş için gittiğini belirtti.Fetullah Gülen'in sağ kolu Bekmezci, bu fotoğrafı inkar etti.