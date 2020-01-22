FETÖ'cü Yusuf Bekmezci'nin 22 kez ABD'ye gittiği belirlendi

İzmir'de polisin düzenlediği operasyonla saklandığı evde yakalanan, FETÖ'cü Yusuf Bekmezci, örgüt lideri Fetullah Gülen'le görüşmediğini söyledi. Örgütte "Kadim abi" olarak tanınan Bekmezci'nin 22 kez ABD'ye gittiği belirlendi. İfadesinde Gülen ile sadece İzmir'deyken görüştüğünü söyledi. ABD'ye de iş için gittiğini belirtti.
Fetullah Gülen'in sağ kolu Bekmezci, bu fotoğrafı inkar etti.
Fetullah Gülen'in sağ kolu Bekmezci, bu fotoğrafı inkar etti.
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