Bekmezci yakalandı

FETÖ'den aranan örgütün elebaşı Fethullah Gülen'in en yakınındaki isim olan Yusuf Bekmezci, İzmir'de yakalandı. 'Kadim abi' diye tanınan Bekmezci ile sözde Karşıyaka 'eyalet imamı' Akif Sarı da aynı evde gözaltına alındı.
FETÖ'denaranan örgütünelebaşı FethullahGülen'in enyakınındaki isim olanYusuf Bekmezci,İzmir'de yakalandı.'Kadim abi' diyetanınan Bekmezciile sözde Karşıyaka'eyalet imamı' AkifSarı da aynı evdegözaltına alındı.
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