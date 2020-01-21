Bekmezci yakalandı FETÖ'den aranan örgütün elebaşı Fethullah Gülen'in en yakınındaki isim olan Yusuf Bekmezci, İzmir'de yakalandı. 'Kadim abi' diye tanınan Bekmezci ile sözde Karşıyaka 'eyalet imamı' Akif Sarı da aynı evde gözaltına alındı.

FETÖ'den aranan örgütün elebaşı Fethullah Gülen'in en yakınındaki isim olan Yusuf Bekmezci, İzmir'de yakalandı. 'Kadim abi' diye tanınan Bekmezci ile sözde Karşıyaka 'eyalet imamı' Akif Sarı da aynı evde gözaltına alındı. TÜM MANŞETLER