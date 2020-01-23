Manisa'da deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 8.36 3.7, saat 8.39'da Kırkağaç ilçesinde de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 7 kilometre altında gerçekleşen depremler kısa süreli paniğe neden oldu.
Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
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