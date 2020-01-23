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  • Son Güncelleme: 23.01.2020 08:53

: Manisa'da korkutan bir deprem daha! 23 Ocak AFAD

haberi... Manisa Akhisar'da saat 08.36'da bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Akhisar'da dün saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, deprem İstanbul, İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli'nin yanı sıra Yalova ve Bursa'da da hissedilmişti. İşte AFAD'dan alınan bilgilere göre, 23 Ocak listesi...

Manisa'da korkutan bir deprem daha!

Manisa'da deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 8.36 3.7, saat 8.39'da Kırkağaç ilçesinde de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre altında gerçekleşen depremler kısa süreli paniğe neden oldu.

Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

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