Manisa'da deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 8.36 3.7, saat 8.39'da Kırkağaç ilçesinde de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre altında gerçekleşen depremler kısa süreli paniğe neden oldu.

Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.