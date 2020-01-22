Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Metin İyidil kararına ilişkin, "Yargıya intikal eden bir konu. Yargıya intikal eden bir konu ile alakalı söz söylemem doğru olmaz. Süreci saygıyla beklemek gerekir. Son sözü Yargıtay söyleyecek. HSK'nın idari soruşturması da devam ediyor" dedi.

METİN İYİDİL OLAYINDA NE OLMUŞTU?

Metin İyidil, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından yargılandığı Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırılmış, istinaf başvurusunda dosyanın gönderildiği Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi, sanık hakkındaki hükmü kaldırıp beraat ve tahliye kararı vermişti. İyidil'in tahliye kararına Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığınca itirazda bulunulmuş ve savcılığın talebini değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21'inci Ceza Dairesi tarafından isnat edilen suç ve kaçma şüphesi gözetilerek hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Karar doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri İyidil'i Çankaya'daki evinde gözaltına alıp tutuklamıştı.