FETÖ’nün orduda palazlanmasını sağlayan Metin İyidil kimler tarafından korunuyor?

İyidil hakkındaki tahliye kararı, "FETÖ'nün orduda palazlanmasını sağlayan İyidil kim ya da kimler tarafından korunuyor?" sorusunu da beraberinde getirdi.



15 Temmuz darbe girişiminin kritik isimlerinden eski Korgeneral Metin İyidil'in gizli bir el tarafından kurtarılmaya çalışıldığı iddia ediliyor. TSK'daki FETÖ yapılanmasının mimarlarından olan İyidil'in kim ya da kimler tarafından kurtarılmaya çalışıldığı merak ediliyor. Bugün tutuklanan İyidil hakkında 15 Temmuz sonrası kritik bilgilere ulaşılmıştı.



