FETÖ’nün orduda palazlanmasını sağlayan Metin İyidil kimler tarafından korunuyor?
Tahliyesine itiraz üzerine gözaltına alınan eski korgeneral Metin İyidil tutuklandı. İyidil, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından yargılandığı davada "ağırlaştırılmış müebbet hapse" mahkum edilmiş, istinaf başvurusunu değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi, 14 Ocak'ta İyidil'in beraatine ve tahliyesine karar vermişti. Peki FETÖ'nün orduda palazlanmasını sağlayan İyidil kim ya da kimler tarafından korunuyor?
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yargılandığı davanın istinaf aşamasında beraatine ve tahliyesine karar verilen eski korgeneral Metin İyidil, tahliyesine yönelik itirazın kabul edilmesinin ardından tutuklandı.
Devlete ve millete hep bağlı kaldığını ifade eden İyidil, serbest bırakılmasını istedi.
Beyanların ardından heyet, İyidil'in "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan tutuklanmasına karar verildiğini açıkladı.
İyidil hakkındaki tahliye kararı, "FETÖ'nün orduda palazlanmasını sağlayan İyidil kim ya da kimler tarafından korunuyor?" sorusunu da beraberinde getirdi.
15 Temmuz darbe girişiminin kritik isimlerinden eski Korgeneral Metin İyidil'in gizli bir el tarafından kurtarılmaya çalışıldığı iddia ediliyor. TSK'daki FETÖ yapılanmasının mimarlarından olan İyidil'in kim ya da kimler tarafından kurtarılmaya çalışıldığı merak ediliyor. Bugün tutuklanan İyidil hakkında 15 Temmuz sonrası kritik bilgilere ulaşılmıştı.
FETÖ'CÜ BİLGİSİ PARTİGÖÇ'ÜN KASASINDAN ÇIKTI
Buna göre, sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinden eski Tuğgeneral Mehmet Partigöç'ün kasasında MİT Müsteşarlığı'ndan Genelkurmay Başkanlığı'na gönderilen 23 Haziran 2015 tarihli "Çok Gizli", "Kişiye Özel" ibareli evraklar çıkmış ve 004141 nolu yazı ekinde İyidil hakkında FETÖ mensubu olduğuna dair iddiaların bulunduğu belirlenmişti.
DARBE ÖNCESİ KRİTİK GÖRÜŞMELER
İyidil'in, 15 Temmuz darbe girişimi günü ve öncesinde halen darbeden tutuklu bulunan ve yargılanan birçok kritik isimle de görüşmeler gerçekleştirdiği tespit edilmişti. Bunların arasında Ankara'da kritik kavşak ve yol güzergahlarının tutulması ve 240 kilometre menzilli Bora füzelerinin bataryalara yüklenmesi talimatını veren darbeci generaller Murat Aygün ile Osman Ünlü de bulunuyor. İyidil, darbe girişiminden saatler öncesi de Partigöç ile bir araya gelmişti.