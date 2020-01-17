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28 saat sonra hapiste

Darbe girişimi kapsamında ağırlaştırılmış çarptırılan ve ardından hakkında beraat kararı verilerek tahliye edilen eski korgeneral , yapılan itiraz üzerine 'da yakalandı. İyidil, 28 saat sonra yeniden tutuklandı. İyidil'e yardım ettikleri öne sürülen ve gözaltına alınan 3 kişi ise serbest bırakıldı.

Darbe girişimi kapsamında ağırlaştırılmış çarptırılan ve ardından hakkında beraat kararı verilerek tahliye edilen eski korgeneral , yapılan itiraz üzerine 'da yakalandı. İyidil, 28 saat sonra yeniden tutuklandı. İyidil'e yardım ettikleri öne sürülen ve gözaltına alınan 3 kişi ise serbest bırakıldı.

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