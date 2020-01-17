Darbe girişimi kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan ve ardından İstinaf Mahkemesinde hakkında beraat kararı verilerek tahliye edilen eski korgeneral Metin İyidil, yapılan itiraz üzerine Ankara'da yakalandı. İyidil, 28 saat sonra yeniden tutuklandı. İyidil'e yardım ettikleri öne sürülen ve gözaltına alınan 3 kişi ise serbest bırakıldı.
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