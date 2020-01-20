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  • 20.01.2020 14:14
  • Son Güncelleme: 20.01.2020 14:14

Son dakika: 'da işkenceci haraç çetesine operasyon: 8 gözaltı

'da ikinci el eşyaların satıldığı pazarda tezgah açanlardan haraç topladıkları, vermeyenlere ise işkence yaptıkları iddia edilen çete üyesi 8 kişi polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara'da işkenceci haraç çetesine operasyon!

Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Altındağ ilçesindeki 'Bit Pazarı'nda tezgah açan pazarcılardan haraç toplandığını tespit etti. Polisin yaklaşık 8 ay süren çalışmasında şüphelilerin kimlikleri ve adresleri belirlendi. Ardından belirlenen ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheliler, yere yatırılıp elleri kelepçelenerek gözaltına alındı.

Şüphelilerin, ikinci el eşyaların satıldığı pazarda tezgah açan esnaftan 50-100 lira arasında haraç topladığı, vermeyenlere de işkence yaptığı belirlendi. Şüphelilerin ayrıca işkence görüntülerini kayıt altına aldığı ve haraç vermeyen kişileri bu görüntülerle tehdit ettiği belirlendi.

8 kişinin, pazar esnafından bazılarına işlettikleri kahvehanede kumar oynatarak, senet imzalatıp borçlandırdığı da saptandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



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