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  • 16.01.2020 22:13
  • Son Güncelleme: 16.01.2020 22:13

'i kaçırmaya çalışmakla suçlanan 3 şüpheli serbest bırakıldı

'nün darbe girişimine ilişkin yargılandığı davanın istinaf aşamasında beraatine ve tahliyesine karar verilen, ancak itiraz üzerine tekrar tutuklanan eski korgeneral 'i kaçırmaya çalışmakla suçlanan biri avukat 3 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İyidil'e yardımla suçlanan 3 şüpheli serbest

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () darbe girişimine ilişkin yargılandığı davanın istinaf aşamasında beraatine ve tahliyesine karar verilen, ancak itiraz üzerine tekrar tutuklanan eski korgeneral 'i kaçırmaya çalışmakla suçlanan biri avukat 3 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, İyidil'i kaçırmaya çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan yeğeni B.Ö. ve eşi E.Ö. ile avukatı A.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Burada savcıya ifade veren şüpheliler serbest bırakıldı.

Şüphelilerden B.Ö'nün, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu, İyidil'in yakalandığı evin ise Özdemir'in bir yakınına ait olduğu tespit edilmişti.

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