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  • Son Güncelleme: 16.01.2020 21:47

Son dakika: 'da gözaltına alınan AA çalışanlarından biri serbest bırakıldı

AA Genel Müdürü Kazancı: 'da gözaltına alınan 4 çalışanımızdan serbest bırakıldı. Diğerlerinin de salıverilmesini bekliyoruz.

AA çalışanlarından biri serbest bırakıldı

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