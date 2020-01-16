Haluk Bayraktar'dan CHP'li Öztrak'ın skandal 'Akıncı İHA' tweetine tokat gibi cevap

CHP'li Faik Öztrak sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yalan bilgilerle yerli ve milli üretim yapan İHA ve SİHA'ları eleştirmeye kalkarak büyük bir skandal imza attı. Öztrak, "Ukrayna'dan motor gelmezse Akıncı SİHA uçmuyor, Almanya'dan motor gelmezse Altay tankı yürümüyor. Ama Erdoğan Saray'da savunma sanayinden bahsederken uçup, koşup, coşuyor." dedi.







Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar, CHP'li Faik Öztrak'ın 'Akıncı İHA' motorunun yerli ve milli olmadığına yönelik eleştirilerine sosyal medya hesabı Twitter üzerinden cevap verdi.









Akıncı İHA'nın dizel motorunu (TEI) TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.'nin tasarlayıp ürettiğini ve teslim ettiğini belirten Bayraktar, "Ar-Ge, Üretim, Teknoloji'den anlamayana bir de karikatürle anlatmayı deneyelim." diyerek bir karikatür paylaştı.







ORTAK ÜRETİM YAPILACAK

Öte yandan Bayraktar 'Akıncı İHA'da kullanılan motorun Ukrayna menşeili olduğunu ve ortak üretileceğini bildirdi.

