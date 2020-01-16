Başkan Erdoğan: Şovmenlerin maskesi düşmeye başladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO'da düzenlenen Akıllı Şehirler ve Kardeş Belediyeler toplantısında konuştu:
CHP gibi seçim döneminde vatandaşı vaat yağmuruna tutup, seçim sonrası bunları unutanlardan olmadık. Şehrine ve ilçesine hizmet değil de şov peşinde koşanların ne hallere düştüğünü görüyorsunuz.
SON mahalli seçimlerin üzerinden daha 1 yıl geçmeden şovmenlerin maskesi düşmeye gerçek yüzleri ifşa olmaya başladı.
AMACI eser ortaya koymak olan her belediye başkanının yanında yer almak bizim boynumuzun borcudur. Engel çıkartmaya çalışanların gayretlerini boşa çıkartmak da aynı şekilde görevimizdir.
TÜRKİYE'NİN otomobili gibi iftiharla yaklaşılması gereken bir projeye bile kulp takma yarışına girenlere rastladık.
YAPILANA karşı çıkanlar bunun yerine daha iyisini mi teklif ediyor. Hayır. Sadece 'istemezük' diyorlar.
KEBAN Barajı'ndan İstanbul Boğazı'na gerdanlık gibi dizilen köprülere kadar her şeye karşı çıkmanın adı ne siyasettir ne memleket ne millet aşkının kendisidir.
MARMARAY'I yaptık. Allah'tan ki denizin altından gidiyor. Denizin üstünden çıksa ona da istemezük derlerdi. Fakat bitene kadar görmediler. İş bitti, açılışına geldiler. O günden bugüne 440 milyon insan geçti.
TRUMP'LA GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü. İki lider, ikili ilişkilerin yanı sıra Libya'daki son durum ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.
Toplantıya CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı.
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