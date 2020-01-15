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  • Son Güncelleme: 16.01.2020 05:32

Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump , ve hakkında görüştü

İki lider arasındaki telefon görüşmesinde ve 'deki son durum ile 'ın düşürdüğü uçağı ve bu ülkedeki ların ele alındığı bildirildi.


, ile ABD Başkanı arasındaki telefon görüşmesinde ve 'deki son durumun yanı sıra 'la ilgili güncel konuların ele alındığını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Deere, açıklamasında, "İki lider Suriye ve Libya'daki güvenlik durumu, İran'daki lar ve İran'ın uçağını düşürmesi konularını ele aldılar." ifadesine yer verdi.

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