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  • 15.01.2020 22:31
  • Son Güncelleme: 15.01.2020 22:31

'den "AA çalışanlarının 'da gözaltına alınmasını soruşturacağız" açıklaması

Birleşmiş Milletler () Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanı gözaltına almasına ilişkin, "Gazetecilerin tutuklanması ve gözaltına alınmasına ilişkin haberlerden her zaman endişe duyuyoruz. Konuyu soruşturacağız." dedi.

BM'den flaş Mısır açıklaması

Birleşmiş Milletler () Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, AA muhabirinin 'daki Anadolu Ajansı çalışanlarının gözaltına alınmasına ilişkin sorusuna şu yanıtı verdi:

"(Gözaltı) haberlerini henüz görmedim ama tabii gazetecilerin tutuklanması ve gözaltına alınmasına ilişkin haberlerden her zaman endişe duyuyoruz. Konuyu soruşturacağız."

MISIR POLİSİNİN AA KAHİRE OFİSİNE DÜZENLEDİĞİ BASKIN
Mısır polisi, Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenleyerek, 1'i Türk vatandaşı, 4 çalışanı gözaltına aldı ve bilinmeyen bir yere götürdü.

Ofise gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını kapattı ve internet bağlantısını kesti.

Sabah saatlerine kadar ofiste arama yapan güvenlik güçleri, çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el koyarak, dışarıyla irtibat kurmalarını engelledi.

Baskının nedeni açıklanmadı.


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