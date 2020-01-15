Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, AA muhabirinin Mısır'daki Anadolu Ajansı çalışanlarının gözaltına alınmasına ilişkin sorusuna şu yanıtı verdi:

"(Gözaltı) haberlerini henüz görmedim ama tabii gazetecilerin tutuklanması ve gözaltına alınmasına ilişkin haberlerden her zaman endişe duyuyoruz. Konuyu soruşturacağız."

MISIR POLİSİNİN AA KAHİRE OFİSİNE DÜZENLEDİĞİ BASKIN

Mısır polisi, Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenleyerek, 1'i Türk vatandaşı, 4 çalışanı gözaltına aldı ve bilinmeyen bir yere götürdü.

Ofise gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını kapattı ve internet bağlantısını kesti.

Sabah saatlerine kadar ofiste arama yapan güvenlik güçleri, çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el koyarak, dışarıyla irtibat kurmalarını engelledi.

Baskının nedeni açıklanmadı.