Başkan Erdoğan'dan kulüp başkanlarına net mesaj: Sorunları masada çözün, size yakışan budur



Kulüp başkanları, Külliye'ye gitti. Büyük kavgaya tutuşan Ali Koç ve Mustafa Cengiz ilk kez bir araya geldi. Başkan Erdoğan, şu mesajı verdi: Siyaset üzerinden çare aramak yerine sorunları aynı masada çözün. Sizlere yakışan budur.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanlarını Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinde kabul etti., TFF ve Kulüpler Birliği ile yürütülen çalıştay ile ilgili Erdoğan'a bilgilendirme yaptı."Kavga etmek, siyaset üzerinden çözüm aramak yerine böyle çalıştaylarla bir araya gelinmesi, sorunların çözülmesi beni mutlu ediyor. Sizlere yakışan budur" dedi.başkanları ise futbolcular ve teknik heyete ödenecek ücretten kesilecek stopaj oranının yüzdeçıkarılmasının kendilerini zorlayacağından yakınarakyıl ertemele talep ettiler.harcama limitleri veyapılandırmalar dagündeme geldi. Erdoğan,"Bizler sizinyanınızdayız. Amasizler de kaynaklarıisraf etmeyin. Tasarruflugidin" uyarısındabulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'deki toplantıya katılan tüm kulüp başkanlarıyla tek tek ilgilendi ve hepsinin elini sıktı.Külliye'de ortaya sıcak görüntüler çıktı.