Başkan Erdoğan'dan kulüp başkanlarına net mesaj: Sorunları masada çözün, size yakışan budur

SİZLERE YAKISAN BUDUR
Kulüp başkanları, Külliye'ye gitti. Büyük kavgaya tutuşan Ali Koç ve Mustafa Cengiz ilk kez bir araya geldi. Başkan Erdoğan, şu mesajı verdi: Siyaset üzerinden çare aramak yerine sorunları aynı masada çözün. Sizlere yakışan budur.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanlarını Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinde kabul etti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, TFF ve Kulüpler Birliği ile yürütülen çalıştay ile ilgili Erdoğan'a bilgilendirme yaptı.
KAVGA ÇÖZÜM GETİRMİYOR...
Erdoğan "Kavga etmek, siyaset üzerinden çözüm aramak yerine böyle çalıştaylarla bir araya gelinmesi, sorunların çözülmesi beni mutlu ediyor. Sizlere yakışan budur" dedi.
STOPAJ İÇİN ERTELEME İSTENDİ
Kulüp başkanları ise futbolcular ve teknik heyete ödenecek ücretten kesilecek stopaj oranının yüzde 15'ten 40'a çıkarılmasının kendilerini zorlayacağından yakınarak 2 yıl ertemele talep ettiler.
ERDOĞAN: İSRAF ETMEYİN...
Toplantıda harcama limitleri ve yapılandırmalar da gündeme geldi. Erdoğan, "Bizler sizin yanınızdayız. Ama sizler de kaynakları israf etmeyin. Tasarruflu gidin" uyarısında bulundu.
SICAK GÖRÜNTÜLER
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'deki toplantıya katılan tüm kulüp başkanlarıyla tek tek ilgilendi ve hepsinin elini sıktı.
Külliye'de ortaya sıcak görüntüler çıktı.
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