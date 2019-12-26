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  • 26.12.2019 16:11
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 17:13

CHP medyası i yine hedef aldı! dan tepki yağdı: Vizyon fukarası zavallılar

Türkiye’nin yıllardır gündeminde olan projesi, CHP ve yandaş medyasının hedefinde. Her fırsatta algı operasyonu yapan ‘istemezükçüler’ yalan iddialar ortaya atmaya devam ediyor. , T24, Halk TV ve soL Haber, bugün yerli otomobille ilgili paylaşılan videoyu hedef aldı. Alaylı bir tavırla "Prototipi İtalya'dan getirilen otomobilden yeni detaylar: Başlatma tuşu ve menüsü İngilizce" diyerek skandal paylaşımlara imza atan CHP yandaşlarına dan tepki yağdı. Twitter kullanıcılarından biri, "Bu otomobilin sadece Türkiye’de satılacağını sanan vizyon fukarası zavallılar." diyerek tepki gösterdi. BirGün, daha önceki "Yerli otomobilden bir detay daha paylaşıldı: Kaputu da var" paylaşımıyla da hazımsızlığını ortaya koymuştu.

CHP medyası yerli otomobili yine hedef aldı!

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından "Türkiye'nin Otomobili"nin elektrikle çalışma sistemini yansıtan 10 saniyelik bir video animasyon ve aracın iç kısmını gösteren bir fotoğraf yayımlandı.

Aracın tanıtılmasına 1 gün kala gün Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu'nun resmi Twitter sayfası "Türkiye'nin Otomobili" (@TOGG2022) tarafından, yüzde 100 elektrikli olacak otomobilin yandan görünümünü gösteren ve elektrikle çalışma sistemi hakkında ip ucu veren 10 saniyelik bir video animasyon paylaşıldı.

Paylaşımda, "Tam şarj #YeniliğeYolculuk, #DoğuştanElektrikli , #SıfırEmisyonlaSıfırdanBaşladık , #TürkiyeninOtomobili, #TOGG" etiketlerine yer verildi.

CHP MEDYASI YİNE HEDEF ALDI
Türkiye'nin i 27 Aralık Cuma günü tanıtılacak. Pazartesi gününden beri her gün saat 14.30'da yeni detayı paylaşılan yerli otomobil, kamuoyunda da sıkça tartışma konusu oluyor. Ancak ne yazık ki, "istemezükçüler" yerli otomobile de karşı çıkıyor.

Yerli otomobille kendilerince alay eden bazı gazeteler ve hesaplar, dan tepki çeken paylaşımlarda bulundu.

İşte CHP ve yandaş medyasının yerli otomobili hedef aldığı haberler:

BİRGÜN'DEN BÜYÜK HAZIMSIZLIK!
Yerli otomobilde gelinen süreci hazmedemeyen Gazetesi, hazımsızlığını gözler önüne seren bir habere imza attı. Gazete, yerli otomobile ilişkin gelişmeyi alaycı bir tavırla "Yerli otomobilden bir detay daha paylaşıldı: Kaputu da var" şeklinde duyurdu.

SKANDAL YERLİ OTOMOBİL HABERİNE KAPAK GİBİ CEVAP
A Haber'in sabah haberleri sunucusu , dünkü yerli otomobilin fotoğrafını okuyucularına "Kaputu da var" başlığıyla duyuran Birgün gazetesine kapak gibi bir cevap vererek, "Vites topuzu da var bunun" dedi.


SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
BirGün'ün yerli otomobille ilgili üst üste yaptığı alaycı paylaşımlar sosyal medyada tepki gördü. Sosyal medya kullanıcıları BirGün'ün paylaşımlarına yönelik "Bu ülkeye tek bir çivi çakılmasına bile tahammülü olmayan sözde sol özde emperyalist uşağı, tetikçi BİRGÜN denilen paçavranın bu yazdıklşarını unutmayın. Çok yakında eğlencelik olarak kullanacağız bu yazdıklarını" yorumunda bulundu.

İşte sosyal medyadan yerli otomobili hedef alan BirGün'e tepkiler:





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