Türkiye'nin yerli otomobili 27 Aralık Cuma günü tanıtılacak. Pazartesi gününden beri her gün saat 14.30'da yeni detayı paylaşılan yerli otomobil, kamuoyunda da sıkça tartışma konusu oluyor. Ancak ne yazık ki, "istemezükçüler" yerli otomobile de karşı çıkıyor.

Yerli otomobille kendilerince alay eden bazı gazeteler ve hesaplar, sosyal medyadan tepki çeken paylaşımlarda bulunuyor.

İSTEMEZÜKÇÜLERİN MÜTHİŞ ÖNERİSİ: KÖPRÜ YERİNE VAPUR YAPIN

Gündemde olan bir diğer proje ise Kanal İstanbul. İstanbul Boğazı'nı gemi trafiğinden ve kirlilikten kurtarması beklenen proje, İstanbul'un batısına yapılacak. Ancak bazı kesimlerden de benzer tepkiler geliyor. Projeye karşı çıkanların sundukları argümanların en yaygını ise, "Kanal İstanbul'a ne gerek var" sorusu.

Öte yandan, aynı güruhun eski temsilcilerinin de daha önceden İstanbul Boğazı'na yapılacak köprüye nasıl karşı çıktıkları, sosyal medyada yeniden gündem oldu.

KARİKATÜR TARİH OLDU, PROJELER TEK TEK GERÇEKLEŞTİ!

Hürriyet Gazetesi, 1997 yılında yayınladığı karikatürde merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın gündeme getirdiği projelerle dalga geçmişti. "Yeniden Büyük Türkiye Projesi" başlığıyla verilen karikatürde, Türkiye'nin dört bir yanı için vadedilen projeler eleştirel bir dille listelenmişti.

Ancak günümüzde bu projelerin hepsi hayata geçti.

KILIÇDAROĞLU SABİHA GÖKÇEN'E DE KARŞI ÇIKMIŞTI



Şu anda Kanal İstanbul ve yerli otomobil projelerine karşı çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yapılmasına da itiraz etmişti. Kılıçdaroğlu 2001'de yaptığı konuşmada şunları söylemişti:

Sabiha Gökçen Havaalanı.. Uçak iniyor mu? Hayır. Kaç milyon dolara mal oldu? Peki uçağın inmediği yere havalimanı yapan başka ülke gördünüz mü siz? Bu neye benzer arkadaşlar biliyor musunuz? Tuz Golü'ne alabalık tesisi yapmaya benzer.

ERDOĞAN: DİKİLİ AĞAÇLARI SÖKEN BİR ZİHNİYETSİNİZ

Kanal İstanbul'la ilgili yapılan bu yorumlara tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Siz yapılacak her şeyin önüne dikilen bir anlayışsınız. Dikili ağacınız yok. Dikili ağaçları söken bir zihniyetsiniz" ifadelerini kullanmıştı.

ERBAKAN: BİZİM GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZİ SİZ HAYAL BİLE EDEMEMİŞSİNİZ

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan ise, "Türkiye'de motor üreteceğiz" sözlerine "hayalcilik" diyen Bülent Ecevit'e şu cevabı vermişti:

Hayal çok kıymetli bir şey. Bir şey hayal edilmeden hiçbir şey yapılamaz. Türkiye'de uçak ve tank yapan fabrika kuracağız dedik. İşte bizim aramızdaki fark bu: Bizim gerçekleştirdiğimiz şeyleri siz hayal bile edememişsiniz.

YERLİ OTOMOBİL HAKKINDA BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER

Prototipi tamamlanan yerli otomobil, 27 Aralık Cuma günü tanıtılacak. İlk satışının ise 2021'de olması bekleniyor.

Yerli otomobilin öne çıkan özelliklerinden biri dikiz aynaları. Zira yan ayna yerine kamera sistemi kullanılacak. Bu ileri teknoloji şu anda Mercedes ve Audi gibi dev firmalar tarafından kullanılıyor.

SÜRÜCÜ MÜDAHALESİZ KENDİ KENDİNE GİDEBİLECEK

2022'de 3. seviye otonom ile satışa çıkacak araç, şehirlerin altyapıları, regülasyon ve yol verilerinin geliştirilecek yazılım ile entegrasyonu sonrasında yüksek otomasyon olan 4. seviyeye çıkarak Google'un kendi kendine gidebilen aracı Waymo gibi belirli ortam ve durumlarda sürücü müdahalesi olmadan gidebilecek.

GÜVENLİKTE İDDİALI HEDEF: 5 YILDIZ ALACAK

Kendine has tasarım çizgileriyle estetiğin, fonksiyonelliğin ve teknolojinin birleştiği modern bir tasarıma sahip olacak olan otomobil, aktif ve pasif güvenlik donanımıyla yola çıkacağı 2022 yılında, bir çok alanda güvenlik testlerine tabi tutulan Avrupa Yeni Araba Değerlendirme Programı olan Euro NCAP'ten de 5 yıldız almayı hedefliyor.

Euro NCAP hibrit ve elektrikli araç kategorisinde 2019 yılı testlerinde Tesla, Audi, Lexus ve Mercedes gibi lüks araçların 5 yıldız aldığı görülüyor.