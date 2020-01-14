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  • Son Güncelleme: 14.01.2020 10:20

Son dakika: 'nün 'daki yapılanmasına operasyon!

Son dakika haberi... 'nün 'daki yapılanmasına yönelik merkezli 20 ildeki operasyonda aralarında muvazzafların da bulunduğu 30 şüpheliden 14'ü yakalandı.

FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına operasyon
'nün 'daki yapılanmasına yönelik merkezli 20 ildeki operasyonda aralarında muvazzafların da bulunduğu 30 şüpheliden 14'ü yakalandı.

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