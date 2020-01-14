FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik Konya merkezli 20 ildeki operasyonda aralarında muvazzafların da bulunduğu 30 şüpheliden 14'ü yakalandı.
Son dakika: FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına operasyon!
Son dakika haberi... FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik Konya merkezli 20 ildeki operasyonda aralarında muvazzafların da bulunduğu 30 şüpheliden 14'ü yakalandı.
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