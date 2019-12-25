CHP'ye genel başkan olduğu 2010 yılından beri girdiği her seçimi kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, parti içi politik dengelerinde her türlü entrikayı sahneledi. Burnuna kadar yolsuzluğa batan, rüşvet kriziyle çalkanan isimlerin koltuklarını sağlama alan Kılıçdaroğlu, kirli ilişkileri ifşa eden, partinin başarısızlığı öne çıkaran isimleri sustururken, kendisine tehdit olarak gördüğü CHP'lilere de kumpas kurmayı ihmal etmedi.

RÜŞVETÇİ DEĞİL, İFŞA EDEN CEZALANDIRILDI

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi olmakla övünen CHP'nin, terör örgütleriyle iş birliği içerisine girmesini eleştiren ve yolsuzluklara göz yummayan birçok isim kapı dışarı edildi. FETÖ ile iş birliği yapılmasını eleştiren birçok milletvekili, PM üyesi, il başkanı, kadın kolları başkanı ve meclis üyesine göz açtırmadı. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kendisinden 25 milyon lira rüşvet istediğini açıklayan CHP eski Milletvekili Sinan Aygün'ün jet hızıyla disipline sevk edilmesi de, tartışmalı süreci farklı bir boyuta taşıdı. Rüşvetçiyi değil de rezaleti ifşa edeni, teröre karşı çıkan yerine teröristlere sahip çıkanı cezalandıran Kılıçdaroğlu'nun sistematik parti içi muhalifli gözler önüne serildi.

BAŞARISIZLIKLA SUÇLAYAN CEZALANDIRILDI

Kılıçdaroğlu, kendisine sert eleştirilerde bulunan partinin kemikleşmiş isimlerini disiplin mekanizmasını kullanarak partiden temizledi.

-Emine Ülker Tarhan, Kılıçdaroğlu'nun başarısız olduğunu ve kurultaya gidilmesini istedi ancak bir anda partiden koparıldı. Siyaset tarihinde büyük kampanyalarla kurulan Anadolu Partisi'nin başına geçen Tarhan çok geçmeden "tabela partisi" olmayacağız diyerek siyasetten çekildi.

-Emine Ülker Tarhan'ın istifasına destek veren Süheyl Batum da ihraç edildi. Batum ise konuyu yargıya taşıyarak CHP'ye geri döndü.

-Terör örgütü PKK'ya sahip çıkan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na "CIA ajanı" diyen Dilek Akagün Yılmaz uyarı cezası alırken, Tanrıkulu'nu eleştiren Şahin Mengü disipline verildi.

-Türk siyasi tarihinde 'kazandığı tek seçim partisinin kongresi' olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren eski Kültür Bakanı ve Parti Meclisi Üyesi Fikri Sağlar'a ise kınama cezası verildi.

TERÖRE MEYDAN OKUYAN SUSTURULDU

-Partisinin 25 ilden vekil çıkaramadığını belirterek Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini isteyen Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

-CHP'de bir milletvekilinin odasındaki Atatürk resmini indirdiğini söyleyen Aylin Nazlıaka tasfiye zincirinde yer aldı.

-"Seçimlerde FETÖ ile ortaklık yaptık" itirafında bulunan eski milletvekili Birgül Ayman Güler, "CHP FETÖ'ye teslim oldu" diyen eski milletvekili Yılmaz Ateş ve "Bu CHP'ye oy verirseniz FETÖ'ye oy verirsiniz" sözlerini sarfeden eski milletvekili Yıldıray Sapan jet hızıyla ihraç edildi.

-"Parti içerisindeki korku imparatorluğunu yıkacağız" vaadiyle genel başkan seçilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin Tunceli İl Başkanı Ali Rıza Güder, terör örgütü PKK'ya meydan okuduğu için Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar ise güvenlik güçlerine "kahraman" diye hitap ettiği için ihraç edildi.

İMAMOĞLU'NA ELEŞTİRİ GETİREN DE YANDI

-CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde; CHP'li belediyeyi mevzuata aykırı işlemler yapmakla suçlayan belediye meclis üyesi Fuat Bayazıt tasfiye edildi.

-CHP yönetiminin FETÖ'yle iş birliği yaptığını belirten ve "FETÖ abimi kandırdı" diyen Celal Kılıçdaroğlu, CHP'den atılan isimler arasında yerini aldı.

-Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştirilerde bulunan Öztürk Yılmaz da kendisini kapının önünde buldu.

-CHP Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu eski üyesi Düriye Taş ise kulislerde dolaşan bir iddiayı dile getirdiği için ihraç edildi.

-AK Parti'nin çalışmalarını olumlu bulduğunu dile getiren Denizli Büyükşehir Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Bekir Çapar'ı partiden atan Kılıçdaroğlu, grup kararını eleştiren Menderes Belediye Meclis Üyesi Zeki Taşkayan ve Zonguldak Belediyesi Meclis Üyesi Turan Demirtaş'ı aynı gün CHP'den gönderdi.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP'de son kurban Sinan Aygün oldu. CHP'li eski vekil Sinan Aygün, CHP'nin Ankara Büyülşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kendisinden 25 milyon TL rüşvet istediğini açıkladı. Aygün'ün açıklamaları sonrası CHP kendisini disiplin kuruluna sevk etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, genel başkanlığa geldiği 2010 yılında yaptığı konuşmada, "Partideki korku imparatorluğunu yıktık, bundan sonra Türkiye'deki korku imparatorluğunu yıkacağız" demişti.