Çiftlik Bank ile 80 bin kişiden dolandırdığı 500 milyon TL'nin üzerinde parayla yurtdışına kaçan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın bulunması için mağdurlar bir araya gelip dedektif tuttu. Akşam'ın haberine göre Dedektif Mehmet Uzuner, Aydın dosyası için Brezilya ve Uruguay'da saha çalışmasına başlayacağını anlattı.