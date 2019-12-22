Ankara'da Çiftlik Bank benzeri yöntemle 'Arsa Bank' adı altında 40 milyon TL vurgun yapıldı. Yöneticiliğini 4 kişinin yaptığı çetenin 'Ağa' lakaplı elebaşının yakalanmamak için aylarca evsiz kılığında gezdiği ortaya çıktı.
Yakalanan dolandırıcı mağdurlara arsa alım satımı yaptığını ama arsa almadığını ve tüm parayı yasa dışı bahis sitelerinde kaybettiğini söyledi. Ancak polis bu ifadeyi pek ciddiye almadı.
40 MİLYON TOKATLADILAR
Mehmet Aydın da benzer yöntemle 1 milyar liradan fazla dolandırıcılık yapmıştı.
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