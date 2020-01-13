İçişleri Bakanlığınca, Hakkari'de jandarma, polis ve güvenlik korucularının katılımıyla "Kapan-3 Kavaklı Operasyonu" başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, operasyona, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 825 personel katılıyor.

Bölücü terör örgütünü eylem yapamaz hale getiren "Kıran" operasyonlarının devamı niteliğindeki operasyonla, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, barınma alanları arası geçişlerin engellenmesi amaçlanıyor.





Operasyon kapsamında, bölücü terör örgütü mensuplarının geçici barınma alanı olarak kullandığı belirlenen 4 sığınakta 1 adet kalaşnikof tüfek, 17 patlamaya hazır el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 3 el bombası, 2 jeneratör, çok sayıda mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Malzemelerden delil niteliğinde olanlarına el konulurken diğerleri imha edildi.