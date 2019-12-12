Mehmet Aydın, 'Çiftlik Bank' yalanıyla 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon lira topladı. Uruguay'a kaçıp, keyif yaptı. 800 bin dolarlık lüks yatı Silam ise dün Uruguay Ulusal Uyuşturucu Kurulu tarafından açık artırmaya çıktı.
Yat, 243 bin dolara satıldı. Bir önceki müzayede de Ferrari'sinin satıldığı açıklandı.
Yat, 243 bin dolara satıldı. Bir önceki müzayede de Ferrari'sinin satıldığı açıklandı.
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