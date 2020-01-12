Fetullah Gülen yazılarında 10 farklı kod adı kullanmış!

Örgüt içinde gerçek anlamlarının dışında kullanılan 1094 kelimenin anlamlarına yer verilen sözlükte, elebaşı Gülen'in, 1988 yılı öncesi, örgüte müzahir yayın organlarında yayımlanan başyazılarda kullandığı kod isimleri deşifre edildi.

Buna göre gizliliği her şeyin önünde tutan Gülen, yazılarında "A. Fettah Şahin", "Abdülfettah Şahin", "Abdulhay Nasih", "Enver Aydın", "Hikmet Işık", "İbn-i Ramiz", "M. Abdulfettah Dahhak" ve "M. F. Şahin" kod isimlerini kullandı.

Gülen'in kullandığı diğer mahlaslardan "M. F. G."deki "M" harfinin, "Muhammed-Muhterem-Mesih-Mehdi" isimlerinden birinin kısaltması olduğu anlaşıldı.

Bu kod isimlerden 1988'den sonra vazgeçen örgüt elebaşı Gülen, başyazılarının sonuna isim yerine üç yıldız (***) koymaya başladı. Emniyet birimlerinin yürüttüğü çalışmada, bu mahlasın gizlilik ifadesi olduğu tespit edildi.

ZALİMLİĞİ VE VAHŞETİ ÇAĞRIŞTIRAN KOD İSİMLER KULLANMIŞ

Terör örgütü elebaşının en çok kullandığı mahlas olan "Dahhak"ın, İran mitolojisinde, "zalim, insan beynini yarasına süren kişi" anlamlarına geldiği belirlendi.

Sözlükte yer alan bilgilere göre, gizem ve sır dolu mahlas kullanan örgüt elebaşı Gülen, mitolojik ve kan/beyin çıkarmak gibi anlamları bulunan vahşet ve zalimliğe işaret eden mahlas kullanmaktan çekinmedi.

Gülen'e örgüt mensuplarınca da çeşitli kod isimler verildi.

Terör örgütü elebaşı için kullanılan kod adları arasında, "HE (Hoca Efendi)", "Kainat İmamı", "Başyüce", "Mehdi", "Asrın Kurtarıcısı", "Kahtani, "Dayı", "Patron", "Kitap Yazarı", "Kaptan", "Asrın Alimi", "Çağın Alimi", "Alim Zat", "Asrın Hatibi", "MED/MFD (Mesih Fethullah Dahhak)", "Zamanın Sahibi", "Kayınpeder" ve "Dede" yer aldı.

ÖRGÜTÜN ŞİFRELİ ANLAMLAR YÜKLEDİĞİ KELİMELERDEN BAZILARI

FETÖ mensuplarınca dışarıdan birinin anlamayacağı şekilde kullanılan kelimelerden bazıları sözlükte şöyle sıralandı:

"Alp: Mahrem yapılanma olarak adlandırılan kritik devlet kurumlarındaki örgüt yapılanmasında görevli üst düzey örgüt mensubudur. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Teşkilatı mahrem yapılanmalarında kullanılan 'temsilci' tabirinin deşifre olması üzerine 2018 yılından itibaren 'Alp' tabiri kullanılmaya başlanmıştır.

Alper: TSK ve Emniyet Teşkilatı mahrem yapılanmalarında kullanılan 'öğretmen' tabirinin deşifre olması üzerine 2018 yılından itibaren 'Alper' tabiri kullanılmaya başlanmıştır.

Alperen: Örgütün TSK, Emniyet, MİT ve adliye bünyesindeki mahrem yapılanmalarında örgüt mensuplarına verilen kod adıdır. 'Öğrenci' tabirinin deşifre olmasıyla 2018 yılından itibaren 'Alperen' tabiri kullanılmaya başlamıştır.

Azık: Örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından günlük, haftalık, aylık veya değişik zaman aralıklarını kapsayacak şekilde hazırlanan ideolojik eğitim modüllerine denilmektedir.

Cemile: FETÖ içerisinde motivasyon veya destek amaçlı verilen hediye, ikram, para için kullanılmaktadır.

Dinozor evi: Örgütün hakim/savcı sınavlarına hazırlık evleri yapılanmasında kullanılan bir tabirdir. Örgütle bağı az olan kişiler bu evlere yönlendirilmektedir.

Emine hanımlar: Örgütün Emniyet Teşkilatı mahrem yapılanmasında bayan polis memurlarını ifade etmek için kullanılmaktadır.

İlk atlılar: Örgütün başta Orta Asya olmak üzere yurt dışındaki bir örgüt müessesesinde çalışmak üzere gidenlere verdiği önemli bir övgü sıfatıdır. Örgütte bu sıfata sahip olmak son derece önemli ve saygıdeğer kabul edilmektedir.

Kavrulmuş şeker: Bilgi anlamına gelmektedir.

Pelin: Örgütün, Emniyet Teşkilatı mahrem yapılanmasında polislik sınavına girecek üniversite mezunu öğrenciyi ifade etmek için kullanılmaktadır.

Silkeleme: Örgüte finansal destek sağlamak amacıyla örgütün belirlediği ve inanç istismarı yapılarak yaklaşılan kişilere, değişik aldatıcı yol ve yöntemler kullanmak suretiyle çek-senet imzalatılması ve bu kişilerden yüksek meblağlarda para koparılması yöntemine denilmektedir.

Sincaniler: Ankara'nın Sincan ilçesindeki Sincan Ceza İnfaz Kurumlarında tutuklu veya hükümlü olarak bulunan örgüt mensuplarına verilen isimdir.

Şurti: Emniyet Teşkilatı mahrem yapılanmasında örgüt mensubu polisler için kullanılan bir kod.

Tırnak: Örgütün, izdivaç yapılanmasında sorumlu örgüt mensuplarının kullandığı SD karta verilen isimdir.

Yasaklı meyve grubu: Örgüt içinde istişareye kapalı olan ve hiçbir şekilde izin verilemeyecek hususlara denilmektedir.

Yiv kırma: Örgütün TSK mahrem yapılanması içerisinde görevlendirilecek sivil örgüt yöneticilerinin, yani mahrem imam adaylarının sabır ve bağlılıklarının ölçülmesine denilmektedir."