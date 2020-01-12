Mardin Nusaybin'de terör örgütü PKK'ya yardım yataklık ettiği ve kırsaldan gelen teröristleri barındırıp ihtiyaçlarını karşıladığı için tutuklanan rahip Sefer Bileçen, savcılık ifadesinde teröristlerle olan ilişkisini inkar etmedi. Rahip Sefer Bileçen'in 2004 yılında Mardin Mor Yakup Kilisesinde eğitim aldığı, 2005 yılında Suriye'nin Şam kentine giderek ruhban sınıfına katıldığı ve 3 sene sonra 2009 yılında dini eğitim için İngiltere'nin Londra kentine gönderildiği de ortaya çıktı. Londra'da 4 yıl boyunca felsefe ve ilahiyat eğitimi aldığını iddia eden rahip Bileçen, Mayıs 2013'te Mor Yakup Klisesine atandığını söyledi.

TERÖRİSTLERE SU VERDİM

Mor Yakup Kilisesinde görev yaptığı süre boyunca PKK'lı teröristlerin iki defa manastıra geldiğini itiraf eden Bileçen, "2016 yılı kış ayları içerisinde üzerlerinde yöresel kıyafet ve ellerinde silahlar bulunan iki kişi manastıra geldi. Neden geldiklerini sorduğumda, rahibi görmek için geldiklerini söylediler ve gittiler" dedi. Rahip, Eylül 2018'de kırsaldan gelen ve 2 gün boyunca kilisede gizlendikten sonra tekrar kırsala dönerken öldürülen teröristlerle ilgili, "2018 yılı sonbahar aylarında biri bayan olmak üzere 3 örgüt mensubu manastıra geldiler. İlk etapta bu kişilerin örgüt mensubu olduğunu anlamadım. Yine rahibi görmek için geldiklerini söylediler ve benden su istediler. Bende kendilerine içmeleri için su verdim" dedi.

TUHAF İFADELER VERDİ

Su verdiği kişilerin konuşmalarından ötürü terörist olduğunu anladığını söyleyen rahip, savcılık ifadesinde tuhaf beyanlarda bulundu. Rahip, "Bu kişilerin örgüt mensubu olduğunu anlayınca manastırı terk etmelerini istedim. Bana manastırdan ayrılacaklarını söylemeleri üzerine ben de manastır içinde bulunan ikametgahıma gittim ve daha sonra örgüt mensuplarını görmedim" dedi. Bileçen, teröristlerin 2 gün boyunca manastırda kaldığının hatırlatılması üzerine "Benim bulunduğum ikametgah ile manastırın ibadethane bölümü arasında bir koridor bulunmaktadır. Bahçeye çıkmadan da ikametgahımdan ibadethaneye gidebilmekteyim. Bu süre içinde manastır bahçesine çıkmadım" diyerek teröristlerin manastırda kaldığını kabul etmiş oldu.

İHBARDA BULUNMADIM

İfadesinde dalga geçer gibi, teröristlerin iki gün boyunca manastırda kaldığından haberi olmadığını iddia eden, manastırın koridor ve bahçesine çıkmamış olduğunu söyleyen rahip Bileçen, 2016 ve 2018 yıllarında manastıra gelen teröristleri güvenlik güçlerine ihbar etmediğini itiraf etti. 2016 yılında gelen teröristleri şifahen jandarma komutanına söylediğini iddia eden Bileçen, 2018'de gelen teröristleri ise gerek resmi gerekse gayrı resmi olarak hiç bir yere bildirmediğini söyledi.