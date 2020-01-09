FETÖ’nün yeni şifresi çözüldü Emniyet, FETÖ üyelerinin kendi aralarında kullandıkları şifreli kelimeleri çözdü. Hainlerin verdikleri rüşvet için 'Lokum' tabirini kullandıkları, 10 bin dolara da "Lahmacun" dedikleri öğrenildi.

Emniyet, FETÖ üyelerinin kendi aralarında kullandıkları şifreli kelimeleri çözdü. Hainlerin verdikleri rüşvet için 'Lokum' tabirini kullandıkları, 10 bin dolara da "Lahmacun" dedikleri öğrenildi. TÜM MANŞETLER