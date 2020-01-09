Emniyet, FETÖ üyelerinin kendi aralarında kullandıkları şifreli kelimeleri çözdü. Hainlerin verdikleri rüşvet için 'Lokum' tabirini kullandıkları, 10 bin dolara da "Lahmacun" dedikleri öğrenildi.
- Güncel
- 09.01.2020
- Gazete
FETÖ’nün yeni şifresi çözüldü
Emniyet, FETÖ üyelerinin kendi aralarında kullandıkları şifreli kelimeleri çözdü. Hainlerin verdikleri rüşvet için 'Lokum' tabirini kullandıkları, 10 bin dolara da "Lahmacun" dedikleri öğrenildi.
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