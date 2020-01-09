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FETÖ’nün yeni şifresi çözüldü

Emniyet, FETÖ üyelerinin kendi aralarında kullandıkları şifreli kelimeleri çözdü. Hainlerin verdikleri rüşvet için 'Lokum' tabirini kullandıkları, 10 bin dolara da "Lahmacun" dedikleri öğrenildi.

FETÖ’nün yeni şifresi çözüldü
Emniyet, FETÖ üyelerinin kendi aralarında kullandıkları şifreli kelimeleri çözdü. Hainlerin verdikleri rüşvet için 'Lokum' tabirini kullandıkları, 10 bin dolara da "Lahmacun" dedikleri öğrenildi.

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