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  • Son Güncelleme: 09.01.2020 12:48

Son dakika: 'nün 'finansal kodlamaları' deşifre oldu

Son dakika haberi... Emniyet Genel Müdürlüğü, üyelerinin kendi aralarında kullandıkları şifreli kelimeleri çözdü. Buna göre rüşvete lokum, dolara lahmacun, konuşulması uygun görülmeyen konulara yasaklı meyve gibi yakıştırmalar yapıldığı görüldü.

Son dakika: FETÖ'nün 'finansal kodlamaları' deşifre oldu

mensuplarının bulundukları ülkelerde örgütün iş ve işlemlerini kolaylaştıran yetkililere verdikleri rüşvet için 'Lokum' tabirini kullandıkları tespit edildi.

AMERİKAN DOLARI 'LAHMACUN'
Örgüt üyelerinin çok sık olmamakla birlikte bu tabiri 'de de bir dönem kullandıkları ifade edildi. FETÖ üyelerinin 10 bin Amerikan Dolarına ise 'Lahmacun' dedikleri ortaya çıktı. FETÖ' nün topladığı döviz cinsi paraların miktarlarında yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için son zamanlarda tedbir amaçlı böyle bir tabir kullanmaya başladığı belirlendi. FETÖ' nün mütevelli heyeti mensuplarının ise istişare toplantılarında ana gündem maddelerinin para olması halinde birbirlerine 'Cüzdan' şeklinde hitap ettikleri belirtildi.

İSTİŞAREYE KAPALI KONULAR: YASAKLI MEYVE
FETÖ' nün kullandığı şifreli kelimelerde, finansal kodlamaların dışında birbirinden ilginç kelimeler de yer alıyor. Örgüt içerisinde, zaman zaman örgüt faaliyetlerine katılmayan ya da aksatan veya örgüt talimatlarına itiraz eden örgüt mensupları için 'Yaramaz Çocuk' tabirinin kullanıldığı, örgüt içerisinde istişareye kapalı olan ve hiçbir şekilde izin verilmeyecek hususlara 'Yasaklı Meyve' denildiği öğrenildi.

SABAH

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