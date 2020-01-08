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  • Son Güncelleme: 08.01.2020 09:14

'nün kritik ismi yakalandı

'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün sözde yabancı uyruklu şahıslardan sorumlu "mahrem imamı" A.K. Hatay'da yakalandı.

FETÖ'nün kritik ismi yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/PDY) sözde "Gaziantep yabancılar sorumlusu" yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün sözde Gaziantep yabancı uyruklu şahıslardan sorumlu "mahrem imamı" A.K'nin Hatay'da olduğu bilgisine ulaşıldı.

Polis ekiplerinin Hatay'ın Hassa ilçesindeki örgüt mensuplarınca "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evine düzenlediği operasyonda A.K, gözaltına alındı.

ByLock kullanıcısı olan A.K, sorgulanmak üzere Gaziantep'e getirildi.

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