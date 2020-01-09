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  • Son Güncelleme: 09.01.2020 12:28

Son dakika: / 40 'lıyı daha serbest bıraktı!

Son dakika haberine göre, 'nin ile köşeye sıkışan hain terör örgütü , ’nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde, hapishanelerde tuttuğu 40 ’lı teröristi serbest bıraktı.

YPG/PKK 40 DEAŞ'lıyı daha serbest bıraktı!

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, /, Haseke'deki hapishanelerden 40 'lıyı, bölgedeki Arap aşiretlerinin kefil olmasının ardından, serbest bıraktı.

YPG/PKK, 'nin 'nı başlatması üzerine, yüzlerce DEAŞ'lı teröristi ve ailesini serbest bırakmış veya kaçmalarına göz yummuştu.

Örgüt, bu şekilde ABD ve diğer Batı ülkelerine, Türkiye'nin operasyonlarını durdurmasını sağlamaları için şantaj yapmaya çalışmıştı.

, 17 Kasım 2019'da yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG/PKK'nın Hapishanesi'nden en az 800 DEAŞ'lıyı salıverdiğini bildirmişti.

Örgüt son iki ayda Haseke'de yer alan Hol kampından binden fazla DEAŞ mensubu ve ailesini serbest bırakmıştı.

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