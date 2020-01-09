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  • 09.01.2020 17:56
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 18:01

na hakaretten yargılanan çocuğun uzlaşma talebi 'nı ezberlemesiyle kabul edildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan iki çocuğun uzlaşma talepleri, birinin 'nı diğerinin ise 'in "Yağmur" şiirini ezberlemesi şartıyla kabul edilerek haklarındaki dava düşürüldü.

Başkan Erdoğan, uzlaşma talebini o şartla kabul etti!

Başbakanlığı döneminde Başkan 'a sosyal medya üzerinden hakaret ettikleri gerekçesiyle haklarında "kamu görevlisine hakaret" suçundan dava açılan çocuklar V.E. ve A.Ç, ayrı ayrı Van Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak, uzlaşma talebinde bulundu.

Bunun üzerine Erdoğan'ın avukatı , V.E'nin 'in Yağmur şiirini, A.Ç'nin de 'nı ezberlemesi ve Erdoğan'dan özür dilemeleri şartıyla uzlaşma taleplerini kabul edeceklerini bildirdi.

Suça sürüklenen çocuk V.E ve A.Ç, Van Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na giderek, müşteki vekilinin talebini yerine getirdi.

Uzlaşmanın sağlanmasıyla V.E. ve A.Ç. haklarındaki davaların düşürülmesine karar verildi.

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