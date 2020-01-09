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  • Son Güncelleme: 09.01.2020 17:35

Son dakika: 'ün aradığı vatandaşı ve emniyetin ortak operasyonuyla sınırda yakalandı

Son dakika haberi... Terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tarafından aranan vatandaşı kişi, ve emniyetin ortak operasyonuyla 'te sınırında yakalandı.

Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı sınırda yakalandı

Alınan bilgiye göre, 'deki çatışma bölgelerinden bir teröristin yasa dışı yollarla 'ye gireceği bilgisini alan güvenlik güçleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

ve Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Türkiye-Suriye sınırında düzenledikleri operasyonla teröristi gözaltına aldı.

Kimlik kontrollerinde teröristin, vatandaşı Y.A. olduğu ve tarafından arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık kararıyla Interpol işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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