Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile TOGO kuleleri nedeniyle karşı karşıya gelen CHP eski Ankara milletvekili Sinan Aygün'ün CHP ABB Meclis üyesi olan kız kardeşi Sibel Aygün, CHP'den istifa etti.

Sibel Aygün istifa dilekçesini bugün Mansur Yavaş başkanlığında yapılan ABB Meclisi Ocak ayı toplantısında sundu.

Sibel Aygün ayrıca sağlık sorunları nedeniyle 5 gün izinli sayılmasına ilişkin de Meclis'e dilekçe gönderdi.

Sinan Aygün

25 MİLYONLUK RÜŞVET SKANDALININ KRONOLOJİSİ

27 MART 2017- CHP eski Ankara Milletvekili ve Ankara Ticaret Odası Eski Başkanı Sinan Aygün, Eskişehir Yolu üzerindeki arazisine 2017 yılında TOGO İkiz Kuleleri'ni dikme kararı aldı ve inşaat ruhsatı aldı.

NİSAN 2017- TOGO İkiz Kuleleri'nin temelini atıldı

Sibel Aygün

13 ARALIK 2019-Saat:15.00: Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi kardeşi Sibel Aygün vasıtasıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıldı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Coşkun Torun'un odasında sekiz Meclis üyesiyle toplantı yaptı. Sekiz Meclis üyesi, Sinan Aygün'e 'Ne vereceksin?' diyerek rüşvet istediği iddia edildi. Sinan Aygün, söz konusu rüşvet talebine kabul etmeyerek toplantıdan ayrıldı.

13 ARALIK 2019-Saat:15.35: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan iki Meclis üyesi, Sinan Aygün'ün ofisine geldi ve Sinan Aygün'den yeniden rüşvet istendiği iddia edildi. Sinan Aygün'ün ifadesiyle rüşvet pazarlığı şöyle gelişti:

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi : "Abi bize bir şey söyle de bu rakamı bağlayalım"

Sinan Aygün: "Neyi bağlayalım? Bağlayacağınız nedir? Sizin derdiniz ne?"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Coşkun Torun

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi: "25.. 25 milyon"

Sinan Aygün: 'Ben Sinan Aygün'sem, ben hayatımda kimseye haraç vermedim. Kimseye para vermedim. Benden bu parayı isteyemezsiniz. Bu parayı verenin…'

14 ARALIK 2019: Sinan Aygün, CHP Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Aygün, Mansur Yavaş ile CHP'li 8 belediye meclis üyesi hakkındaki '25 milyon lira rüşvet istedikleri' iddiasıyla hazırlanan suç duyurusunu Kemal Kılıçdaroğlu'na gösterdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Aygün'e, "Dur, sakin ol. Ben Bülent Kuşoğlu ile görüşürüm, senin Mansur'la işini halleder" dedi. Bülent Kuşoğlu, CHP İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.

14 ARALIK 2019: Kemal Kılıçdaroğlu, söz konusu görüşmeden yarım saat sonra Sinan Aygün'ü aradı ve "Bülent Kuşoğlu Ankara dışındaymış, yokmuş, sonra görüşeceksin" dedi.

Bülent Kuşoğlu

16 ARALIK 2019- Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanlığı görevlilerince zabıta eşliğinde TOGO İkiz Kuleleri'nin inşaatı mühürlendi.

17 ARALIK 2019- Sinan Aygün, CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'yla yeniden görüştü.

Aygün, Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun kendisini aramadığını söyledi. Aygün'ün, Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Bana niye Cumartesi dilekçeyi verdirmediniz? Niye çözemediniz? Benim durumum çok kötü" dediği öğrenildi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Aygün'e, sorunun çözülmesi için partide yeni isimleri görevlendireceğini söyledi.

18 ARALIK 2019- Sinan Aygün, '25 milyon lira rüşvet' sorununun çözülmesi için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevlendirilen isimleri aradı, 'Genel Başkan sizi aradı mı?' diye sordu, 'Aramadı' cevabını aldı. Sinan Aygün, söz konusu kişilere 'Siz arayın genel başkanı' dedi. Sinan Aygün'e yine dönüş olmadı.

19 ARALIK 2019: Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP'li 8 belediye meclis üyesi hakkındaki '25 milyon lira rüşvet istedikleri' iddiasıyla ilgili yaptığı suç duyurusunda bulundu.

23 ARALIK 2019: Sinan Aygün, rüşvet skandalına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.









