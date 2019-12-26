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  • Son Güncelleme: 26.12.2019 10:44

"'nun havası söndü"

Göreve geldiği günden bu yana icraatleriyle skandala imza atan ’li Başkanı ’nu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı , “Kaldı ki bir dediği bir dediğini tutmuyor, yüzüne vurulunca da "çok üzülüyor" ifadelerini kullandı. Temel Atmama Töreni’nin övünerek açıklanmasına da tepki gösteren Tuna, “'nin yerinde ben olsam Ekrem Bey'e hiç ilişmezdim, bırakırdım kendi haline; "dünya belediyecilik tarihinde diğer ilkleri gerçekleştirsin" diye” dedi. İmamoğlu’na biçilen rolün Başkan Erdoğan’ın karşısında durmak olduğunu da dile getiren Tuna, “Başkan Erdoğan bu tuzağa düşmedi” diye yazdı.

Ekrem İmamoğlu'nun havası söndü

İşte Salih Tuna'nın konuyla ilgili o yazısından bir bölüm:
Belediye Başkanı Ekrem Bey her geçen gün sermayeden yiyerek "havasını" kaybetmeye başlamıştı.
"Sermayeden" dediğim, seçim dönemi estirilen malum rüzgâr işte.
Kampanya ürünlerinin raf ömrü malumunuz sınırlıdır.
Ekrem Bey de gerek yaptıkları-yapmadıkları ve gerek söylemleriyle adeta tüy dikmişti.
"Kahramanın yolculuğunu" üç-beş ayda kendi eliyle adeta mundar etti.
Yaptıkları dediğim İSKİ zammı, yapmadıkları dediğim de "Temel Atmama Töreni"nden ibaret.
Şaka gibi ama gerçek.
kurumsal sitesi bu töreni, "İBB Başkanı , dünya belediyecilik tarihinde bir ilki gerçekleştirdi ve 'temel atmama' töreni yaptı..." şeklinde duyurdu.
Şaka yapmıyorum, açın bakın, arşiv ortada.
AK Parti'nin yerinde ben olsam Ekrem Bey'e hiç ilişmezdim, bırakırdım kendi haline; "dünya belediyecilik tarihinde diğer ilkleri gerçekleştirsin" diye.

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KARAKALEM KARAKALEM

O NİYE ÜZÜLSÜN Kİ. ASIL ONA OY VEREN AVANAKLAR ÜZÜLSÜN.

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cevapla 26.12.2019 10:18
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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