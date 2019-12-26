Ekrem İmamoğlu'nun havası söndü

İşte Salih Tuna'nın konuyla ilgili o yazısından bir bölüm:

CHP İstanbul Belediye Başkanı Ekrem Bey her geçen gün sermayeden yiyerek "havasını" kaybetmeye başlamıştı.

"Sermayeden" dediğim, seçim dönemi estirilen malum rüzgâr işte.

Kampanya ürünlerinin raf ömrü malumunuz sınırlıdır.

Ekrem Bey de gerek yaptıkları-yapmadıkları ve gerek söylemleriyle adeta tüy dikmişti.

"Kahramanın yolculuğunu" üç-beş ayda kendi eliyle adeta mundar etti.

Yaptıkları dediğim İSKİ zammı, yapmadıkları dediğim de "Temel Atmama Töreni"nden ibaret.

Şaka gibi ama gerçek.

İBB kurumsal sitesi bu töreni, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dünya belediyecilik tarihinde bir ilki gerçekleştirdi ve 'temel atmama' töreni yaptı..." şeklinde duyurdu.

Şaka yapmıyorum, açın bakın, arşiv ortada.

AK Parti'nin yerinde ben olsam Ekrem Bey'e hiç ilişmezdim, bırakırdım kendi haline; "dünya belediyecilik tarihinde diğer ilkleri gerçekleştirsin" diye.

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