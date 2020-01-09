İslam devrimi döneminde ülkesi İran'dan kaçan Albay Hekimzade, şimdi ABD'nin Basra Körfezi açıklarında bulunan dev uçak gemisi Harry S. Truman'ın kumandanı. Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından savaş çanlarının çaldığı bölgede görev yapan uçak gemisini bir İranlının yönetmesi oldukça dikkat çekici bir tesadüf.

BABA İRANLI, ANNE AMERİKALI

New York Times'ın konuştuğu Hekimzade, İran'daki baskıcı rejimin ardından ABD'de gördüğü özgürlük ortamının Amerikan ordusuna katılma kararı almasında yardımcı olduğunu söylüyor. Babası İranlı, annesi ABD'li olan Hekimzade, 1979'da 11 yaşındayken ABD'ye gelmiş. Aile, Missisipi'ye yerleşirken Hekimzade eğitimine devam etmiş. Orduya katılan Hekimzade, 33 yıllık kariyerinde birçok madalya kazanmış, Irak ve Afganistan gibi bölgelerde görev almış. Hekimzade geçtiğimiz yılın Ağustos ayından beri, 20 katlı bir bina yüksekliğinde nükleer uçak gemisini yönetiyor. Ünlü gemide 'Onlara cehennemi yaşat' yazan kırmızı bir bayrak bulunuyor.

Hekimzade, bir göçmen çocuğu olarak bb pozisyona gelmesinin, Amerikan ordusununun önyargısız olarak tecrübe ve çalışmaya değer verdiğinin bir kanıtı olduğunu belirtiyor. Amerikan ordusunda çok sayıda İran asıllı ABD'li olduğu ifade ediliyor. NYT, bölgede yaşanan son gelişmelerin ardından Hekimzade ile yeniden irtibata geçmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

6 BİN ASKER GÖREV ATIYOR

25 Temmuz 1998 yılında denize indirilen USS Harry S.Truman uçak gemisinde F-14, F/A-18 ve düşman hedeflerindeki elektronik aksamı tahrip etme kapasitesine sahip EA-6B uçakları bulunuyor.

Uçakta ameliyathaneden spor salonlarına, basketbol sahasından dinlenme odalarına kadar askerler için gereken her şey bulunuyor. 4.5 milyar dolar değerinde olan ve 332 metre uzunluğunda Nimitz sınıfı USS Harry S. Truman Gemisi'nde yaklaşık 6 bin kişi görev yapıyor. Saatteki hızı 64 kilometre olan uçak gemisinde 85 uçak bulunuyor.