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  • 08.01.2020 19:19
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 19:19

Son dakika: Rusya Federasyonu Devlet Başkanı 'dan ayrıldı

Son dakika haberine göre Rusya Federasyonu Devlet Başkanı , resmi temaslarının ardından saat 19.10'da 'dan ayrıldı. Putin'i Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve öteki ilgililer uğurladı.

Vladimir Putin İstanbul'dan ayrıldı

Gün içinde Başkan 'la görüşen Putin, sonrasında TürkAkım boru hattının tamamlanması vesilesiyle düzenlenen törene katıldı.

Putin, törenin akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir kez daha bir araya gelirken, görüşmede iki ülke dışişleri ve savunma bakanları da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'la akşam yemeğinde bir araya gelen Putin, 'nden ayrılarak Atatürk Havalimanı'ndaki Devlet Konukevi'ne geldi.

Putin'i Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve öteki ilgililer uğurladı.

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