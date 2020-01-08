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  • 08.01.2020 17:44
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 17:44

Son dakika: 'nin yalanına ortak olan İYİ Partili 'a suç duyurusu!

Son dakika haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, ’nin ’de yol kapatma eylemi yapan kamyon şoförüne trafik polislerinin kötü muamelede bulunduğu yalanına ortak olan İYİ Partili hakkında suç duyurusunda bulundu.

İYİ Partili Fahrettin Yokuş'a suç duyurusu!

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, 'nin Melikgazi ilçesi metro kavşağında takograf kullanımına ilişkin yol kapatma eylemi yapan bir grup kamyon sürücüsünün, trafik polislerince darp edildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığına ilişkin dün bir açıklama yayımlandığı hatırlatıldı.

Yapılan açıklamada, trafik görevlilerinin kamyon sürücüsüne kesinlikle herhangi bir hakaret, darp ve şiddet eyleminde bulunmadığı, ikna edilen kişinin hastanede düzenlenen sağlık raporunda da kesinlikle darp/cebir söz konusu olmadığının görüldüğü anımsatıldı.

İYİ Parti Konya Milletvekili 'un şahsi Twitter hesabından bugün yaptığı paylaşımda, ısrarla gerçeği yansıtmayan bu iddiaları dile getirdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İYİ Parti Milletvekili Fahrettin Yokuş'un, ısrarla gerçeği yansıtmayan bilgileri doğru varsayarak paylaşması, Emniyet Teşkilatımızın güvenilirliğine ilişkin kamuoyunda olumsuz yönde algı oluşturma çabası olarak değerlendirilmiştir. İyi niyetli olmayan paylaşımından dolayı İYİ Parti Milletvekili Fahrettin Yokuş hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur."

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