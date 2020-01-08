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  • 08.01.2020 19:50
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 19:50

Son dakika: ve uçuşlarını askıya aldı! 24 sonra...

Son dakika haberine göre (), bugün gerçekleştireceği tüm ve uçuşlarını iptal etti. Uçuşların devamının, 24 saat sonunda yeniden değerlendirileceği öğrenildi.

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