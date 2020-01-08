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  • Son Güncelleme: 08.01.2020 09:50

ordu gücü son dakika nedir? ? İran'ın ? ?

Bu sabah dünya Irak'tan gelen habere kilitlendi. Devrim Muhafızları Ordusu, 'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü ve Erbil'de ABD'de askerlerinin bulunduğu üssü balistik füzelerle vurduğunu duyurdu.. Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Anbar vilayetindeki ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle saldırı düzenledi.. General 'nin yönettiği Kudüs Gücü, ülke dışında operasyonlar yürütüyor. Bu yapı, doğrudan İran ruhani lideri 'e bağlı. Kudüs Gücü'nün 5 bin kişiden oluştuğu düşünülüyor. Bu Peki İran'ın dir? Merak edilen detaylar haberimizde... İşte, BBC'nin hazırladığı habere göre, İran ordusuna dair tüm detaylar...

İran ordu gücü nedir? Füzeleri var mı? Askeri gücü ne?

İran ordu gücü nedir? İran devlet televizyonu, gece saatlerinde ABD'nin Irak'taki üslerini vurduğunu ve 80 kişinin öldürüldüğünü duyurdu. İran'ın askeri gücü ile ilgili detaylar merak edildi. İngiltere merkezli Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü'ne göre İran ordusunda 523 bin aktif personel olduğu tahmin ediliyor. Bunların 350 bini ordunun ana gövdesinde, 150 bini Devrim Muhafızları'nda, 20 bini ise Devrim Muhafızları'nın donanma birliklerinde bulunuyor. Bu sonuncu grubun Hürmüz Boğazı'nda silahlı olarak nöbet tuttuğu ve 2019'daki tanker kaçırma vakalarının arkasında olduğu düşünülüyor.

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