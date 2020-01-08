İran ordu gücü nedir? İran devlet televizyonu, gece saatlerinde ABD'nin Irak'taki üslerini vurduğunu ve 80 kişinin öldürüldüğünü duyurdu. İran'ın askeri gücü ile ilgili detaylar merak edildi. İngiltere merkezli Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü'ne göre İran ordusunda 523 bin aktif personel olduğu tahmin ediliyor. Bunların 350 bini ordunun ana gövdesinde, 150 bini Devrim Muhafızları'nda, 20 bini ise Devrim Muhafızları'nın donanma birliklerinde bulunuyor. Bu sonuncu grubun Hürmüz Boğazı'nda silahlı olarak nöbet tuttuğu ve 2019'daki tanker kaçırma vakalarının arkasında olduğu düşünülüyor.

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