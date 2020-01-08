İran ABD üssünü vurdu, gözler Ortadoğu'ya çevrildi! İran'ın nükleer silahı var mı? Hangi ülkenin kaç adet nükleer silahı var?
Kasım Süleymani'nin ABD'nin Cuma günü Irak'ta düzenlediği suikast sonucu öldürülmesinin ardından İran'dan ABD'ye misilleme geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Anbar vilayetindeki ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle saldırı düzenledi. Bu gelişmelerin ardından gözler Ortadoğu'ya çevrildi. Peki, İran'ın nükleer silah durumu ne? Hangi ülkenin elinde, kaç adet nükleer savaş başlığı var? Hangi ülke nasıl bir nükleer silah politikası izliyor? İşte dünyada nükleer silahlara sahip ülkeler...
NÜKLEER YAKIT DÖNGÜSÜ
Anlaşma kapsamında İran uranyumu sadece yüzde 3,67 oranında zenginleştirebiliyordu. Santrifüj sayısı da 5 bin 60 ile sınırlandırılmıştı. Zenginleştirilmiş uranyum stoklama limiti de 300 kg olarak belirlenmişti.
ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin ardından Tahran yönetimi bu eşikleri aşmaya başlamış ancak çok da üzerine çıkmamıştı.