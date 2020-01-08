İran ABD üssünü vurdu, gözler Ortadoğu'ya çevrildi! İran'ın nükleer silahı var mı? Hangi ülkenin kaç adet nükleer silahı var?

NÜKLEER YAKIT DÖNGÜSÜ

Anlaşma kapsamında İran uranyumu sadece yüzde 3,67 oranında zenginleştirebiliyordu. Santrifüj sayısı da 5 bin 60 ile sınırlandırılmıştı. Zenginleştirilmiş uranyum stoklama limiti de 300 kg olarak belirlenmişti.

ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin ardından Tahran yönetimi bu eşikleri aşmaya başlamış ancak çok da üzerine çıkmamıştı.