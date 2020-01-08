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İran ABD üssünü vurdu, gözler Ortadoğu'ya çevrildi! İran'ın nükleer silahı var mı? Hangi ülkenin kaç adet nükleer silahı var?

Kasım Süleymani'nin ABD'nin Cuma günü Irak'ta düzenlediği suikast sonucu öldürülmesinin ardından İran'dan ABD'ye misilleme geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Anbar vilayetindeki ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle saldırı düzenledi. Bu gelişmelerin ardından gözler Ortadoğu'ya çevrildi. Peki, İran'ın nükleer silah durumu ne? Hangi ülkenin elinde, kaç adet nükleer savaş başlığı var? Hangi ülke nasıl bir nükleer silah politikası izliyor? İşte dünyada nükleer silahlara sahip ülkeler...

08.01.2020 05:36 - Son Güncelleme: 08.01.2020 09:38
İran ABD üssünü vurdu, gözler Ortadoğu'ya çevrildi! İran'ın nükleer silahı var mı? Hangi ülkenin kaç adet nükleer silahı var?

ABD, 2015'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ve Avrupa Birliği ile İran arasında imzalanan anlaşmadan 2018'de çekilmiş ve taraflar arasındaki uzlaşının geleceği de tehlikeye girmişti.

İran ABD üssünü vurdu, gözler Ortadoğu'ya çevrildi! İran'ın nükleer silahı var mı? Hangi ülkenin kaç adet nükleer silahı var?

Kasım Süleymani suikastı sonrası İran'dan yapılan açıklamalarda, Tahran'ın anlaşmadan çekildiği söylenmedi. Ancak İran, bundan böyle anlaşma kapsamında belirlenen uranyum zenginleştirme ya da zenginleştirilmiş uranyum stoku sınırlamalarına uyulmayacağını söyledi.

İran ABD üssünü vurdu, gözler Ortadoğu'ya çevrildi! İran'ın nükleer silahı var mı? Hangi ülkenin kaç adet nükleer silahı var?

İran her zaman nükleer programının silah üretimi için değil, barışçıl enerji üretimi için olduğunu iddia ediyordu.

Ancak 2015'teki anlaşma öncesinde Batılı ülkeler, Tahran yönetiminin nükleer silah üretmeye yaklaştığı, İran'ın nihai amacının nükleer güce dönüşmek olduğunu söylüyordu.

İran ABD üssünü vurdu, gözler Ortadoğu'ya çevrildi! İran'ın nükleer silahı var mı? Hangi ülkenin kaç adet nükleer silahı var?

Peki İran, anlaşmalarla sınırlandırılmış olan nükleer programına yeniden hız verirse teorik olarak ne kadar sürede bir nükleer bomba üretebilir? Bu soruya birkaç ay ila bir yıl arasında verilen farklı yanıtlar var.

İran ABD üssünü vurdu, gözler Ortadoğu'ya çevrildi! İran'ın nükleer silahı var mı? Hangi ülkenin kaç adet nükleer silahı var?

NÜKLEER YAKIT DÖNGÜSÜ

Anlaşma kapsamında İran uranyumu sadece yüzde 3,67 oranında zenginleştirebiliyordu. Santrifüj sayısı da 5 bin 60 ile sınırlandırılmıştı. Zenginleştirilmiş uranyum stoklama limiti de 300 kg olarak belirlenmişti.

ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin ardından Tahran yönetimi bu eşikleri aşmaya başlamış ancak çok da üzerine çıkmamıştı.

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