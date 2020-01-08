İran ordusu mu yoksa ABD ordusu mu, hangisi daha güçlü? İran'ın askeri gücü ne?
ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısıyla İranlı general Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından İran, ABD'nin Irak'taki iki üssünü vurdu. İki ülke arasında gerilim her geçen gün tırmanırken İran'ın askeri gücü merak konusu. İngiltere merkezli Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü'ne göre İran ordusunda 523 bin aktif personel olduğu tahmin ediliyor. Peki İran ordusunun gücüyle ilgili neler biliniyor?
ABD'nin İran'ın dini lider Ali Hamaney'in ardından ülkenin en güçlü ikinci ismi olarak görülen Kasım Süleymani'yi öldürmesi bölgedeki tansiyonu yükseltti.
Sabah saatlerinde Irak'tan gelen son dakika haberine göre İran, ABD'nin Irak'ın Erbil ve Anbar şehirlerinde bulunan hava askeri üslerine saldırı düzenledi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun saldırıyı balistik füzelerle gerçekleştirdiği öğrenildi.
İRAN ORDUSU NE KADAR BÜYÜK?
İngiltere merkezli Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü'ne İran ordusunda 523 bin aktif personel olduğunu tahmin ediliyor.
Bunların 350 bini ordunun ana gövdesinde, 150 bini Devrim Muhafızları'nda, 20 bini ise Devrim Muhafızları'nın donanma birliklerinde bulunuyor.
Bu sonuncu grubun Hürmüz Boğazı'nda silahlı olarak nöbet tuttuğu ve 2019'daki tanker kaçırma vakalarının arkasında olduğu düşünülüyor.
YURT DIŞI OPERASYON KAPASİTESİ NASIL?
General Kasım Süleymani'nin yönettiği Kudüs Gücü, ülke dışında operasyonlar yürütüyor. Bu yapı, doğrudan İran Ruhani Lideri Ayetullah Ali Hamaney'e bağlı.
Kudüs Gücü'nün 5 bin kişiden oluştuğu düşünülüyor.
Bu birliğin mensupları Suriye'ye de gönderildi, Suriye Ordusu'na ve Devlet Başkanı Beşar Esad yanlısı milislere danışmanlık yaptılar.
Irak'ta ise, IŞİD'in yenilmesine yardımcı olan ve Şiilerin kontrolünde bulunan bir milis gücüne destek verdiler.
ABD, Kudüs Gücü'nün Orta Doğu'da terörist ilan ettiği yapılara fon sağladığını savunuyor. Bunlar arasında Lübnan'daki Hizbullah ve Filistin'deki İslami Cihat da var.