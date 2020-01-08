İran ordusu mu yoksa ABD ordusu mu, hangisi daha güçlü? İran'ın askeri gücü ne?

YURT DIŞI OPERASYON KAPASİTESİ NASIL?

General Kasım Süleymani'nin yönettiği Kudüs Gücü, ülke dışında operasyonlar yürütüyor. Bu yapı, doğrudan İran Ruhani Lideri Ayetullah Ali Hamaney'e bağlı.

Kudüs Gücü'nün 5 bin kişiden oluştuğu düşünülüyor.

Bu birliğin mensupları Suriye'ye de gönderildi, Suriye Ordusu'na ve Devlet Başkanı Beşar Esad yanlısı milislere danışmanlık yaptılar.

Irak'ta ise, IŞİD'in yenilmesine yardımcı olan ve Şiilerin kontrolünde bulunan bir milis gücüne destek verdiler.

ABD, Kudüs Gücü'nün Orta Doğu'da terörist ilan ettiği yapılara fon sağladığını savunuyor. Bunlar arasında Lübnan'daki Hizbullah ve Filistin'deki İslami Cihat da var.