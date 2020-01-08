ABD Başkanı Donald Trump da ziyaret etmişti! İran'ın Erbil'de vurduğu ABD üssü yerle bir oldu...
ABD'nin Kasım Süleymani'yi öldürmesi sonrasında intikam yemini eden İran ordusu hamlesini yaptı. İran Devrim Muhafızları ABD'nin ırak'taki 2 üssünü vurdu. Balistik füzelerle saldıran ABD üslerinden biri olan AYN El Esed'i 2018'de Trump eşiyle birlikte ziyaret etmişti.
08.01.2020 05:02
- Son Güncelleme: 08.01.2020 05:19
ABD Başkanı Donald Trump'ta ziyaret etmişti! İran'ın Erbil'de vurduğu ABD üssü yerle bir oldu...
ABD Başkanı Donald Trump'ta ziyaret etmişti! İran'ın Erbil'de vurduğu ABD üssü yerle bir oldu...
ABD Başkanı Donald Trump'ta ziyaret etmişti! İran'ın Erbil'de vurduğu ABD üssü yerle bir oldu...
ABD Başkanı Donald Trump'ta ziyaret etmişti! İran'ın Erbil'de vurduğu ABD üssü yerle bir oldu...
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