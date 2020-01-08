ABD Başkanı Donald Trump da ziyaret etmişti! İran'ın Erbil'de vurduğu ABD üssü yerle bir oldu...

26 Aralık 2018'de ABD Başkanı Trump ve eşi Noel için Irak'a gitmiş ve Ayn-El-Esed üssünü ziyaret etmişti. ABD üssüne giden Donald Trump, burada açıklamalarda da bulunmuştu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Trump'ın eşiyle ziyaret ettiği üssü bu gece balistik füzelerle vurdu.