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ABD Başkanı Donald Trump da ziyaret etmişti! İran'ın Erbil'de vurduğu ABD üssü yerle bir oldu...

ABD'nin Kasım Süleymani'yi öldürmesi sonrasında intikam yemini eden İran ordusu hamlesini yaptı. İran Devrim Muhafızları ABD'nin ırak'taki 2 üssünü vurdu. Balistik füzelerle saldıran ABD üslerinden biri olan AYN El Esed'i 2018'de Trump eşiyle birlikte ziyaret etmişti.

08.01.2020 05:02 - Son Güncelleme: 08.01.2020 05:19
ABD Başkanı Donald Trump'ta ziyaret etmişti! İran'ın Erbil'de vurduğu ABD üssü yerle bir oldu...
ABD Başkanı Donald Trump'ta ziyaret etmişti! İran'ın Erbil'de vurduğu ABD üssü yerle bir oldu...

26 Aralık 2018'de ABD Başkanı Trump ve eşi Noel için Irak'a gitmiş ve Ayn-El-Esed üssünü ziyaret etmişti. ABD üssüne giden Donald Trump, burada açıklamalarda da bulunmuştu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Trump'ın eşiyle ziyaret ettiği üssü bu gece balistik füzelerle vurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ta ziyaret etmişti! İran'ın Erbil'de vurduğu ABD üssü yerle bir oldu...
ABD Başkanı Donald Trump'ta ziyaret etmişti! İran'ın Erbil'de vurduğu ABD üssü yerle bir oldu...

Trump, "Irak'tan çekilme planımız yok, Suriye'de bir şey yapmak için Irak'ı üs olarak kullanabiliriz." demişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ta ziyaret etmişti! İran'ın Erbil'de vurduğu ABD üssü yerle bir oldu...
ABD Başkanı Donald Trump'ta ziyaret etmişti! İran'ın Erbil'de vurduğu ABD üssü yerle bir oldu...

ABD üssünü vuran İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin bölgeden çekilmesini ve karşı hamle yapmaması gerektiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ta ziyaret etmişti! İran'ın Erbil'de vurduğu ABD üssü yerle bir oldu...
ABD Başkanı Donald Trump'ta ziyaret etmişti! İran'ın Erbil'de vurduğu ABD üssü yerle bir oldu...

Trump'ın ziyaret ettiği o üs şimdi yerle bir oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ta ziyaret etmişti! İran'ın Erbil'de vurduğu ABD üssü yerle bir oldu...
ABD Başkanı Donald Trump'ta ziyaret etmişti! İran'ın Erbil'de vurduğu ABD üssü yerle bir oldu...

İşte ABD'nin İran tarafından vurulan Ayn-El-Esed üssünün eski hali...

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