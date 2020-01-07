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  • Son Güncelleme: 07.01.2020 10:21

Son dakika: personeline yönelik soruşturmada mensubu 20 şüpheli hakkında gözaltı

Son dakika haberi... Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli İstihbarat Teşkilatı personeline yönelik olarak yürütülen soruşturması kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

MİT personeline yönelik soruşturmada 20 gözaltı
Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli İstihbarat Teşkilatı () personeline yönelik olarak yürütülen soruşturması kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Milli İstihbarat Teşkilatı personeline yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında alınan şüpheli beyanları, yaptırılan fotoğraftan teşhis işlemleri ve araştırmalar neticesinde FETÖ mensubu olduklarına dair deliller elde edilen, tamamı kamu görevinden çıkarılan 20 şüpheli hakkında Ankara merkezli 13 ilde gözaltı kararı verilmiştir. Şu ana kadar 5 şüpheli yakalanmıştır, diğer şüphelilerin yakalanmasına çalışılmaktadır" denildi.

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