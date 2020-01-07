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  • 07.01.2020 09:11
  • Son Güncelleme: 07.01.2020 09:11

8 ilde eş zamanlı operasyonu

'ye yönelik süren soruşturma kapsamında sabah saatlerinde 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında eski polis akademisi ve askeri okul öğrencilerinin de yer aldığı 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

8 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

Adana merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aralarında eski polis akademisi ve askeri okul öğrencilerinin de yer aldığı 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kimlikleri tespit edilen 21 zanlıya yönelik operasyonda, yakalanan bazı şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Zanlılar arasında eski polis akademisi ve askeri okul öğrencileri ile örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer alanların bulunduğu öğrenildi.

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