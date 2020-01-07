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  • Son Güncelleme: 07.01.2020 19:00

Son dakika: Havalimanı'nda uçuşlar yine ertelendi

Son dakika haberine göre 'de saat 20.00 olarak açıklanan ilk uçuş saat 22.00'ye ertelendi. Sharjah- seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na saat 09:08'de inişte pist dışına çıkmıştı.

Havalimanı'nda pistten çıkan yolcu uçağı nedeniyle kapalı bulunan pistin açılması ertelendi. Seferlerin saat 22.00'da başlayacağı öğrenildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan yolcu uçağı nedeniyle uçuşlara ara verilmiş, seferler saat 20.00'a kadar ertelenmişti. Yeni yapılan açıklamada ise seferlerin saat 22.00'da başlayacağı öğrenildi. Öte yandan pistten çıkan uçağı kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

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