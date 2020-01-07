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  • Son Güncelleme: 07.01.2020 18:12

'a kaçmaya hazırlanan şüphelisi 'de yakalandı

'de / şüphelisi, sınırındaki askeri yasak bölgede yakalandı. FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu tespit edilen S.Ö, gözaltına alındı.

Yunanistan'a kaçarken yasak bölgede yakalandı!

'de / şüphelisi, sınırındaki askeri yasak bölgede yakalandı.

Şehit Er İhsan Şengül Piyade Hudut Karakolu askerleri, Üyüklütatar köyü yakınlarında birinci derece askeri yasak bölgede bir şüpheli tespit etti.

Hudut askerleri, yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu belirlenen S.Ö'yü yakaladı.

FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu tespit edilen S.Ö, gözaltına alındı.

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