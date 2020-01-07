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  • Son Güncelleme: 07.01.2020 20:21

'da gözaltına alınan 4 'lı tutuklandı

'da yılbaşında eylem hazırlığında olduğu iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 zanlı savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Zanlılardan 4'ü tutuklandı.

Terör örgütü DEAŞ'a operasyon!

'da yılbaşında eylem hazırlığında olduğu iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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