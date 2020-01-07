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  • Son Güncelleme: 08.01.2020 06:59

Son dakika: Havalimanı'nda uçuşlar başladı

Havalimanında uçuş trafiğinin kapanmasından 21 saat sonra uçuşlar başladı. PC2297 sefer sayılı Dalaman uçağıyla piste ilk uçak indi. Ardından kalkan uçak ise PC 7211 sefer sayılı Amsterdam seferi oldu.

Sabiha Gökçen'de uçuşlar başladı

Uluslararası Havalimanı'nda dün sabah saatlerinde yaşanan özel bir havayolu şirketinin yolcu uçağının pistten çıkmasının ardından kapanan uçuş trafiği saat 06.30 itibariyle başladı. Check-in ve bagaj işlemlerini tamamlayan yolcular pasaport kontrol noktasından geçti. PC 2297 sefer sayılı Dalaman uçağı 'na 06.29'da indi. Sabiha Gökçen'deki ilk kalkan uçak ise PC 7211 sefer sayılı Amsterdam seferi oldu.

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