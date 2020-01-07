Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre: İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 8 Ocak hava durumu raporu...

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul için kar uyarısı yapılmadı. Meteoroloji'nin yayımladığı 5 günlük İstanbul hava durumu raporunda, yağışlar perşembe gününe kadar sürecek. Cuma günü parçalı bulutlu, Cumartesi çok bulutlu ve Pazar günü parçalı bulutlu hava hakim olacak. İstanbul'da hafta sonu hava sıcaklığı en yüksek 11 derece olacak.

DETAYLAR BİR SONRAKİ SAYFADA